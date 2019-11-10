إيران: العلاقات جيدة جدا مع الإمارات

إيران، أبو ظبي/ الخليج 365-

قالت إيران، الأحد، إن علاقاتها "جيدة جدا"، مع الإمارات، داعية لسحب الأسطول الأمريكي من الخليج العربي، بالتزامن مع دعوة أبوظبي إلى ضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد مع طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، في مؤتمر صحفي الأحد، قوله: اليوم، علاقة جيدة جدا بين إيران والدول المجاورة ومنطقة الخليج، وخاصة الإمارات وقطر والكويت.

وأشار رضائي، إلى أن قوات حرس الحدود الإيرانية، عقدت الكثير من الاجتماعات مع نظيرتها الإماراتية، وتوصلنا إلى اتفاقات جيدة للغاية على المستوى الوطني والإقليمي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الإمارات، غير أن وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، دعا الأحد، إلى "ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، وعدم التصعيد فيما يتعلق بإيران"، وسط حديث متصاعد عن تقارب إيراني إماراتي.

وقال قرقاش، في مؤتمر "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، إن الحوثيين المدعومين إيرانيا هم "جزء من المجتمع اليمني وسيكون لهم دور في مستقبله"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

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وفي سياق متصل، قال رضائي، "لدينا علاقات جيدة جدا مع تركيا".

واعتبر أن "وجود سفن حربية أمريكية في الخليج تسبب في انعدام التجارة والصيد لدول المنطقة، والجميع يدعو الى سحب هذا الأسطول".

والخميس، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، افتتاح مركز قيادة في البحرين، لتحالف بحري عسكري تقوده الولايات المتحدة؛ لحماية الملاحة في منطقة الخليج.

ويضم التحالف، بجانب الولايات المتحدة، السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، وفق بيان نشره الأسطول الخامس الأمريكي المتواجد في البحرين، عبر موقعه الإلكتروني.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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