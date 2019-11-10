مصر تعلن اختتام مناورتين عسكرتين مع روسيا وباكستان

القاهرة/ الخليج 365-

أعلن الجيش المصري، الأحد، اختتام مناورتين أحدهما مع روسيا، والثانية مع قوات باكستانية وأردنية، تتضمنا رماية صاروخية واقتحام بؤرة مسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان اليوم: "اختتمت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك " سهم الصداقة - 1".

وأوضح أن المناورة "نفذتها عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والروسى للمرة الأولى بمصر، بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى".

وشملت التدريبات التي انطلقت مطلع نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، "إدارة صد هجمة جوية حقيقية بنجاح ، بواسطة القوات المشتركة من الجانبين".

وتم "تنفيذ الرماية الصاروخية من قوات الدفاع الجوى المصرى والروسى من مختلف الأسلحة والتخصصات، والمدفعية المضادة للطائرات".

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وفي سياق آخر، أعلن الرفاعي، اليوم الأحد اختتام "فعاليات التدريب المشترك " فجر الشرق 1 " والذى شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب".

وأوضح أنه "استمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضى الباكستانية".

ووفق بيان المتحدث "تضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بياناً عملياً على إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية".

وتشارك مصر في تلك المناورة، "لأول مرة بما يساهم فى دعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والإستقرار"، وفق البيان.



وتشهد المنطقة – التي تعج بصراعات مسلحة – زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة عربيا أو مع دول غربية، لا سيما خلال الشهور الأخيرة.

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