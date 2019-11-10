مايوركا يهزم فياريال بثلاثية

صحيفة الخليج الالكترونية

استعاد فريق ريال مايوركا ذاكرة الانتصارات وفاز على ضيفه فيا ريال 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف مايوركا لاجو جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة 13 وداني رودريجيز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وتاكيفوسو كوبو في الدقيقة 53، فيما سجل هدف فياريال سانتي كازورلا في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

ورفع مايوركا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر، محققا انتصاره الأول بعد هزيمتين وتعادل، وهو الانتصار الرابع للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.

فيما توقف رصيد فيا ريال عند 18 نقطة في المركز التاسع متلقيا هزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.