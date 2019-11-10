إثر حادث مروري .. وفاة مدير هيئة ظهران الجنوب أثناء عمله

صحيفة الخليج الالكترونية أسفر حادث مروري وقع صباح اليوم , لوفاة الشيخ حسين بن مقبل القحطاني رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير. وقالت مصادر بأن القحطاني تعرض للحادث أثناء عمله بسيارة الهيئة. انشر الخبر :

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