صحيفة الخليج الالكترونية تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مجموعة من الطلاب بعبور أحد الطرق السريعة قيل إنه طريق “جدة – جازان”، مُعرّضين حياتهم للخطر. وظهر في الفيديو، مجموعة من الطلاب وهم يركضون لعبور الطريق والوصول إلى الجهة المقابلة وسط مرور المركبات، فيما اضطر قائدو المركبات إلى التوقف على الطريق حرصاً على سلامة الطلاب. انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طلاب مدرسة يعبرون طريقاً سريعاً مُعرِّضين أنفسهم للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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