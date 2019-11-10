شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايكروسوفت تدمج Cortana في تطبيق أوتلوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 أعلنت شركة مايكروسوفت دمج مساعدها الصوتي Cortana في تطبيق البريد الإلكتروني Outlook، ليتمكن المستخدم من إدارة البريد الإلكتروني، والمواعيد الجديدة في التقويم، أثناء قيادة السيارة على سبيل المثال. وباستخدام الوظيفة الجديدة Play My Emails يمكن تخطي رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في التطبيق، أو أرشفتها، أو وضع علامة عليها بواسطة أمر صوتي لتحريرها لاحقاً. وللمرة الأولى سيوفر المساعد صوتاً رجالياً إلى جانب الصوت النسائي الحصري الآن، ويمكن ضبطه في تطبيق Outlook لنظامي التشغيل غوغل أندرويد، وأبل آي أو إس.





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