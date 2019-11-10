لم تنته من 5 G.. الصين تبدأ الاختبارات لإطلاق 6 G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

لم يكد العالم يعتمد تقنية الجيل الخامس في قطاع الاتصالات، حتى بدأت الصين التخطيط لتقنية الجيل السادس. وأعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أمس الأربعاء، تشكيل فريقين للإشراف على الأبحاث والدراسات حول تقنية الجيل السادس،مما يمثل بداية رسمية لجهود تسريع تطوير التكنولوجيا، وفق ما نقل موقع "كوارتز" الإلكتروني. وتتميز تقنية الجيل الخامس بسرعة نقل بيانات تزيد 10 أضعاف على الأقل عن 4G، بعد طرحها في 2009، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه تحديد قوة الجيل السادس، أو التفكير في التقنيات التي قد تعتمدها للمستخدمين. وقالت وزارة العلوم الصينية أنها ستبدأ صياغة خارطة طريق لتطوير الجيل السادس، واستكشاف التطبيقات الممكنة لهذه التقنية. ويرى تقرير الموقع الأمريكي، أن الصين، بإعلانها الرسمي تطوير تقنية الجيل السادس، ستسبب مشاكل جديدة للأمن القومي الأمريكي بسبب القدرات الخفية لهذه التقنية الجديدة، وقد تؤدي إلى المزيد من التدقيق في أعمال وعلاقات شركة "هواوي"، بالمشروع الصيني، رغم أن الوزارة لم تذكر أي شركات معنية بتطوير 6G.

