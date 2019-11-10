شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "إيه أو سي" تطلق شاشة جديدة بتصميم بورشه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 أطلقت شركة "إيه أو سي" AOC شاشتها Q27T1 الجديدة، التي تمتاز بتصميم بورشه الأنيق. وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تمتاز بخطوط تصميم جذابة بشاشة بلا حواف تقريباً من ثلاثة جوانب مع قاعدة غير متماثلة أنيقة. وتأتي الشاشة بلوحة IPS قياس 27 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة Quad HD 2560 x 1440 بيكسل مع طبقة مضادة للانعكاسات، وتمتاز بالتباين العالي والعرض، فائق الوضوح. وتروج الشركة لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 90% ونطاق الألوان RGB بنسبة 107%، في حين تبلغ درجة السطوع 350 قنديلة/م2. وتضم باقة التجهيزات التقنية للشاشة الجديدة منفذي HDMI 1.4 ومنفذ DisplayPort 1.2 ومنفذ Line-in ومنفذ سماعة 3.5 ملم، ويبلغ وزنها الشاشة 3.8 كيلوغرامات ويبلغ استهلاكها من الكهرباء 30 وات، ينخفض إلى 0.3 وات في وضع السكون.





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