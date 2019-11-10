هذه قائمة أعداء الكلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

قالت الجمعية الألمانية لطب الكلى إن الأخيرة، مصفاة لتنقية وتصفية الجسم من السموم والعوادم الناتجة عن عملية الأيض، غير أن لها أعداء يعملون على منعها من القيام بوظيفتها على أكمل وجه. وأوضحت الجمعية أن قائمة أعداء الكلى، تضم ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، والبدانة، والتدخين، وقلة الحركة، والتي تُلحق ضررا بالأوعية الدموية في الكلى، ما يمهد الطريق لإصابتها بالفشل. وتتمثل أعراض الفشل الكلوي في اضطرابات التبول، أي التبول أكثر أو أقل تكراراً، وصعوبة التبول والشعور بألم وحرقة عند التبول، ووجود رغوة أو دم في البول، وتورم الساقين، والشعور المستمر بالتعب والإرهاق، واضطراب ضربات القلب، وآلام الظهر والجانب. ولتجنب العواقب الوخيمة للفشل الكلوي يجب ضبط ضغط الدم، ومستوى السكر بالدم، وإنقاص الوزن، مع مراعاة المواظبة على ممارسة الرياضة، والأنشطة الحركية، وشرب السوائل بكمية كافية تتراوح بين لتر ونصف، ولترين يومياً، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات، والإقلاع عن التدخين.

