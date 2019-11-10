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لا تقدم هذه الأطعمة لرضيعك

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لا تقدم هذه الأطعمة لرضيعك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

حذرت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية الوالدين من تقديم الأطعمة النيئة والأطعمة المدخنة للرضيع عندما يبدأ في تناول الأطعمة الصلبة اعتباراً من 6 أشهر تقريباً. وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والأطفل، ذلك بأن هذه الأطعمة قد تحتوي على جراثيم مثل النوروفيروس، والسالمونيلا، والليستريا، التي تهدد الطفل بالتسمم الغذائي، والذي تظهر أعراضه بقيء، وإسهال، ومتاعب المعدة والأمعاء. كما لا يجوز أيضاً إعطاء الرضيع في عامه الأول المكسرات، وشرائح التفاح، وأصابع الجزر، لأن بعض أجزاء هذه الأطعمة الصلبة قد تصل إلى القصبة الهوائية فتتسبب في اختناقه.  


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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