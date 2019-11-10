احتجاجات العراق تتحدى الرصاص الحي وتحذيرات دولية من «حمّام دم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاول متظاهرو العراق الأحد الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى «إسقاط النظام»، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة والرصاص الحي لإنهاء التظاهرات.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في بغداد مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي وحذرت منظمة العفو الدولية من «حمّام دم» في البلاد.

وتوصلت الكتل السياسية العراقية السبت إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات، حيث قتل أربعة متظاهرين ثلاثة منهم بالرصاص الحي، في ساحة التحرير وسط بغداد، وثلاثة آخرون في البصرة، ثانية أكبر مدن البلاد الواقعة في أقصى الجنوب.

وتواصلت الأحد الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط، حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين، وفي مدينة الناصرية الواقعة كذلك في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى إلى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية.

كما تجددت في مدينة الديوانية، احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام إلى التظاهرات، وبقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلاهما إلى الجنوب من بغداد، وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة 48 متظاهراً و25 عنصر أمن قرب مديرية ذي قار.

وقال ناشطون وأطباء يشاركون في التظاهرات طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في قلب التظاهرات.

من جهتها، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت الأحد، أنها تتلقى «كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا واختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب»، واستنكرت «مناخ الخوف»، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن «الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار»، في هذا البلد.

وفي الأثناء، أعلنت هيئة النزاهة العراقية الأحد أن محكمة التحقيق في هيئة النزاهة أصدرت أمراً باستقدام رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين.

وذكر بيان لهيئة النزاهة، الحكومية، أن «محكمة التحقيق في هيئة النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي، في قضية المخالفات المرتكبة بمنح إجازة استثمار خاصة بمشروع فندق بأكثر من 28 مليون دولار».

وأوضح البيان أن الهيئة كانت قد أعلنت منذ مطلع الشهر الجاري صدور 60 أمر توقيف واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.