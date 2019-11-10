اللبنانيون يواصلون احتجاجاتهم لليوم الـ 25 بـ «أحد الإصرار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل اللبنانيون الأحد مظاهراتهم لليوم الخامس والعشرين على التوالي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي تحكم البلاد، عبر احتضان العاصمة بيروت، لمظاهرة مركزية تحت عنوان «أحد الإصرار»، بالإضافة إلى عدد من المظاهرات المماثلة في المدن الكبرى.

وتهافت المستهلكون اللبنانيون الأحد على متاجر الأغذية ومستودعات الحبوب للحصول على مخزونات إضافية، تخوفاً من نقص متوقع قد يحدث فيها خلال الأيام القادمة، فيما أعلن نقيب المستشفيات أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي يكفي شهراً واحداً فقط، نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها المصارف اللبنانية للحدّ من بيع الدولار الضروري للشراء من المستوردين.

ويعد هذا الأحد الرابع على التوالي من المظاهرات التي انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبيل 10 أيام.

وواصل المحتجون اللبنانيون المظاهرات للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي بوجه الطبقة الحاكمة، وسط إصرارهم على تحقيق مطالبهم من أجل تحسين حياتهم المعيشية، حيث دعا المحتجون اللبنانيون في الأيام الأخيرة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى ضرورة البدء في الاستشارات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد عقب استقالة الحريري.

كما طالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان منذ سنوات في ظل حكومات متعاقبة لم تقدم حلولاً شافية للموطنين.

ونظمت في مدن رئيسية لبنانية، مثل طرابلس شمالي البلاد، وصيدا جنوبي لبنان، مظاهرات مركزية للغاية نفسها، تماشياً مع مطالب الحراك الشعبي الذي يؤكد عزمه الاستمرار بالضغط حتى تحقيق المطالب.

وفي ظل رفض أحزاب سياسية لبنانية تشكيل حكومة تكنوقراط خالية من السياسيين، مع تمسك الحريري بها، لم تحسم بعد عودة الحريري لرئاسة حكومة جديدة.

وتتصاعد المخاوف من تدهور الوضع المالي في لبنان، وحصول نقص في مواد رئيسية في الأسواق، وتوقف محطات التزود بالوقود عن العمل، ويأتي ذلك على الرغم من التطمينات التي صدرت السبت، عقب اجتماع مالي في قصر بعبدا بحضور وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.