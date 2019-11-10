شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس أبوظبي تمنع انصراف الطلبة مبكراً لوضوح الرؤية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت بعض المدارس داخل جزيرة أبوظبي لـ ”الخليج 365”، الأحد، أنها منعت عودة الطلبة إلى منازلهم مبكراً، لكون حالة الطقس لا تستدعي ذلك، وفقاً لتعليمات صادرة من وزارة التربية والتعليم؛ حيث شهدت أبوظبي ظهر الأحد، حالة جوية غير مستقرة نتج عنها هطول أمطار غزيرة ورعدية في مختلف المناطق، مع هبوب رياح شديدة.

وقال عامر الشحي، مدير المواصلات المدرسية في أبوظبي، إنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم السماح بانصراف طلابها مبكراً، فقد تم إبلاغ الحافلات في جزيرة أبوظبي بعدم التحرك بالطلبة قبل انتهاء الدوام المدرسي، وأنه عليها الالتزام بالدوام حتى نهايته، ما دامت الرؤية واضحة والحافلات قادرة على التعامل مع حالة الطقس، مشيراً إلى أن هناك خطة للطوارئ سيتم تطبيقها في حال تطورت حالة الطقس في أبوظبي.

ودعت دائرة المواصلات المدرسية في أبوظبي سائقي الحافلات إلى توخي الحذر عند هطول الأمطار، والوقوف بجوار حافة الرصيف عند صعود ونزول الطلاب، والتأكد من صلاحية الحافلات من حيث جودة الإطارات والمرايا الجانبية وماسحات الزجاج وإشارات التنبيه للوقوف، وتوخي مشرفي الحافلات الحذر عند صعود ونزول الطلاب.

من جانب آخر، سمحت بعض مدارس أبوظبي الخاصة التي تستخدم حافلات نقل خاصة بها بانصراف طلابها مبكراً عند الساعة 12:15 ظهراً، وقبل نهاية الدوام المدرسي، خوفاً على سلامتهم، وتحسباً لأي طارئ قد ينتج مع الساعات القادمة، وأشعرت أولياء أمورهم بالحضور لاصطحاب أبنائهم إلى منازلهم.

وأوضحت دائرة التعليم والمعرفة أن سلامة وأمن الطلبة من الأولويات التي تحرص على توفيرها الدائرة، حيث ألزمت المدارس في وقت سابق بالإجراءات الاحترازية، تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار والرياح الشديدة وتحليلها وعلاجها والوقاية منها، وما تشكله من أخطار على سلامة الطلاب والعاملين في المدارس خلال هذا الموسم، مشيرة إلى أن نحو 62% من الطلبة في الإمارة يدرسون في المدارس الخاصة.

وأكدت أن لديها خطة متكاملة للطوارئ، استعداداً لموسم الأمطار، تتضمن توفير الإجراءات الاحترازية كافة تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار والرياح الشديدة، وما تشكله من أخطار على سلامة الطلاب والعاملين في المدارس.