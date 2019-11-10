تلفزيون وإذاعة بوليفيا في قبضة المعارضة وموراليس يدعو «الفاتيكان» للوساطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحمت مجموعة متظاهرين مناوئين للرئيس البوليفي إيفو موراليس، السبت في لاباز، مقر وسيلتي إعلام تديرهما الدولة، هما تلفزيون «بوليفيا» وإذاعة «باتريا نويفا»، وأجبروا موظفيهما على المغادرة، وفيما نأى الجيش البوليفي بنفسه عن مواجهة المتظاهرين بالعنف، دعا موراليس بابا الفاتيكان للوساطة بينه وبين قيادات المعارضة.

وقال إيفان مالدونادو، مدير إذاعة «باتريا نويفا»: «طُرِدنا بالقوة بعد تلقينا تهديدات من أشخاص تجمعوا» أمام المبنى حيث مقر وسيلتي الإعلام، وشوهد عشرات الموظفين يغادرون المبنى ممسكين أيدي بعضهم، وسط شتائم أطلقها نحو 300 شخص تجمعوا بالمكان، متهمين إياهم بخدمة مصالح حكومة موراليس، وبعد اقتحام مقرهما، لم يعد تلفزيون بوليفيا وإذاعة «باتريا نويفا» يبثان سوى الموسيقى.

ودان موراليس سيطرة المتظاهرين على وسيلتي الإعلام، وكتب في تغريدة على «تويتر»: «يقولون إنهم يدافعون عن الديمقراطية، لكنهم يتصرفون كأنهم في نظام ديكتاتوري».

من جهة أخرى، دان موراليس أيضاً قيام «مجموعة غير نظامية» بإحراق منزل شقيقته في أورورو (جنوب) عمداً، وكتب على «تويتر»: «نشجب وندين أمام الأسرة الدولية أن تتضمن خطة انقلاب فاشية أعمال عنف بواسطة مجموعات غير نظامية أضرمت النار في بيوت حاكمي شوكيساكا وأورورو، وكذلك منزل شقيقتي في هذه المدينة»، وكان التلفزيون الحكومي ذكر قبيل ذلك أن منزل حاكم منطقة أورورو التي تحمل عاصمتها الاسم نفسه، أحرق.

وترفض المعارضة الاعتراف بإعادة انتخاب موراليس؛ لأنها ترى أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر/تشرين الأول ومنحته فترة ولاية رابعة، شابتها عمليات تزوير.

وكان موراليس (60 عاماً) قال في وقت سابق، في خطاب توجّه به إلى الأمّة، في قاعدة «إل باتو» الجوّية، «أدعو إلى الحوار مع الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان في الانتخابات العامّة الأخيرة، أي أربعة أحزاب».

كما دعا في كلمته، عناصر الشرطة الذين أعلنوا التمرّد، إلى وضع حدّ لحراكهم، وإلى إجراء محادثات «عاجلة» مع المعارضة، وطالب أيضاً بانضمام بابا الفاتيكان للمحادثات.

وغرد موراليس عبر صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي مساء السبت قائلاً: «للحفاظ على السلام في بوليفيا الحبيبة، أدعو بشكل عاجل لإجراء محادثات مع ممثلي الأحزاب التي فازت بمقاعد في الانتخابات». كما دعا بابا الفاتيكان المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى «الانضمام لشكوانا ضد الجماعات المناهضة للديمقراطية التي دبرت انقلاباً في بوليفيا».

وبعد دقائق من خطاب الرئيس، رفض كارلوس ميسا، الرئيس البوليفي السابق والمنافس الرئيسي لموراليس في انتخابات أكتوبر، اقتراح إجراء حوار، وقال: «ليس لديّ شيء أتفاوض بشأنه مع إيفو موراليس وحكومته»، وقال ميسا في فيديو نشره عبر «تويتر»: «لديك دولة بالكامل... تطالب بحماية التصويت».

وفي الوقت ذاته، أعلن الجيش البوليفي السبت أنه لن «يواجه» المدنيين، وقال قائد الجيش البوليفي ويليامز كاليمان في خطاب متلفز: «نؤكد أننا لن ندخل في مواجهة ضد الشعب أبداً»، وأضاف، «المشكلات الحالية نشأت داخل الميدان السياسي، ويجب أن يتم حلها في هذا الإطار؛ لتجنب الوصول إلى نقطة اللاعودة».

وذكرت صحيفة «لا رازون» اليومية أن العديد من وحدات الشرطة في أربع مناطق على الأقل تمردت ضد الحكومة، وسط احتجاجات واسعة النطاق؛ بسبب مزاعم حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر الماضي، والتي منحت موراليس فوزاً كبيراً.

كما ذكرت الحكومة البوليفية أن زعيم المعارضة فرناندو كاماتشو «أكد علانية دعوته لمقاطعة النظام الدستوري، وطلب من القوات المسلحة والشرطة عدم الاعتراف بالحكومة، والدعوة إلى استقالة الرئيس إيفو موراليس».

وجاء في بيان حكومي السبت «أنه في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، انسحبت بعض مجموعات الشرطة في البلاد من وحداتها الشرطية، وتخلت عن مسؤوليتها في ضمان سلامة المجتمع ومؤسسات الدولة»، وبدا ميجيل ميركادو، قائد الشرطة المعين حديثاً في سانتا كروز، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في بوليفيا، مؤيداً للتمرد أثناء إلقاء كلمة أمام حشد من الناس، وفقاً لصحيفة «إل ديبر».