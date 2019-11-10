شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد شراكة بين مؤسسة الإمارات وأوكسيدينتال لتعزيز تنمية الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الإمارات، المؤسسة التي تهتم بمجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، عن تمديد شراكتها مع أوكسيدنتال لثلاث سنوات جديدة، وذلك بهدف استمرار الطرفين في دعم وتمكين القدرات الشبابية في عدة مجالات في الدولة.
تُقدم أوكسيدينتال بموجب هذه الشراكة - وكجزء من التزامها بتمكين وتنمية الشباب - الدعم لمبادرات وبرامج المؤسسة المختلفة، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والعمل التطوعي.
وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «يسرنا تجديد شراكتنا مع أوكسيدينتال والتي تمثل نموذجاً فريداً يُسلط الضوء على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص، وأضاف: تعكس هذه الشراكة التزامنا المُشترك والهادف إلى تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك إشراكهم بفعالية في مجال العمل التطوعي».
وقالت فيكي هولوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال: «نفتخر بدعمنا لمؤسسة الإمارات منذ 15 عاماً، ونحن سعداء بتجديد شراكتنا لثلاث سنوات جديدة».
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