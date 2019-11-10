عبدالله المري يشهد احتفالات شرطة دبي باليوم العالمي للعلوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، احتفالية اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، والذي يصادف يوم العاشر من شهر نوفمبر من كل عام، بما يعزز من دور العلم في المجتمع، ويسلط الضوء على طرق تسخيره لخدمة المجتمع لتحقيق الاستقرار والسلام وأوجه التنمية المختلفة.

وقال المري، إن الاحتفال بهذا اليوم يمثل تأكيداً على دور العلم والعلماء في تحقيق السلام والرخاء للشعوب، وأهميته في تحقيق الاستقرار عبر توجيه الطاقات لخدمة البشرية والارتقاء بنوعية الحياة على كافة الصعد، وانطلاقاً من إدراكنا في شرطة دبي للدور الرئيسي الذي تلعبه العلوم المختلفة في تعزيز مهام شرطة دبي لتحقيق الأمن والأمان، فإننا نحرص على رفد كوادرها بالخبراء والمتخصصين والباحثين في كافة التخصصات، إلى جانب المساهمة في إنشاء جيل محب للعلوم والاكتشافات ويوظفها لخدمة المجتمع والوطن.

من جانبه، قال الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس مجلس العلماء في شرطة دبي، إن المجلس حريص على استثمار المناسبة العالمية عبر مشاركة أجيال المستقبل فيها، وهم طلبة شرطة دبي من مدارس حماية للبنين والبنات بدءاً من الصف الأول وحتى الصف التاسع.