«خليفة الإنسانية» تدعم الأسر المواطنة في مهرجان الحرف بالعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من خلال مبادرتها «الأسر المواطنة» في المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية في سوق القطارة بمدينة العين، والذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ويتخلله الكثير من العروض والأنشطة التراثية الأصيلة، خلال الفترة من 30 أكتوبر/ تشرين الأول، ولغاية 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على أهمية الحرف والصناعات التقليديّة في التراث الإماراتي، وتعزيز الجهود التي يقوم بها ممارسو هذه الحرف؛ من أجل صونها وإحيائها وتعليمها للأجيال المقبلة، باعتبارها مكوناً أساسياً للهوية الوطنية.

وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام للمؤسسة: تأتي مشاركة المؤسسة في المهرجان بالعين من خلال مبادرة «الأسر المواطنة» التي تعد من أهم المبادرات التي تنفذها على الساحة المحلية، وذلك بدعم تلك الأسر للتواجد والمشاركة في أهم المهرجانات المحلية، مثل مهرجان الشيخ زايد التراثي، والقرية العالمية وإكسبو الشارقة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى التي تقام على أرض الوطن.

وتلقى منتجات الأسر المواطنة يوماً بعد يوم رواجاً كبيراً بين مختلف شرائح المجتمع، لاسيما أنها ذات جودة عالية، وتلبي متطلبات المستهلكين بأسعار مناسبة.