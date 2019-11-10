بنغالي أول مليونير من «الدار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مراكز التسوّق التابعة لشركة الدار العقارية عن فوز محمد سومان حاجي، من بنجلادش ومقيم في الإمارات، بجائزة المليون درهم من حملة «كن مليونير الشهر»، وذلك خلال السحب الأول في المركز التجاري العالمي أبوظبي.

وقال محمد الذي يقيم في أبوظبي منذ 10 سنوات، ويعمل سائقاً ليعيل أسرته المكونة من زوجته ووالديه وأخته وأخيه: «أشعر بسعادة لا توصف لأن الحظ حالفني مرتين، الأولى عندما رزقني الله بتوأم الأسبوع الماضي، والثانية عند فوزي بهذه الجائزة الرائعة، وحقيقة كانت لحظة لا تنسى حين تلقيت الاتصال من إدارة المركز التجاري العالمي أبوظبي، وما زلت لا أصدق الأمر وأشعر بفرح غامر، وأود أن أشكر شركة الدار العقارية على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساعد الناس على تحقيق أحلامهم».

واختار محمد ذو الـ 36 عاماً استلام جائزته على شكل بطاقات هدايا، حيث يخطط لشراء الذهب والاحتفاظ به لأجل ضمان مستقبل أفضل لأطفاله.

ويمكن للمتسوّقين الاستمرار والمشاركة في السحوبات الشهرية عند إنفاق 200 درهم أو أكثر في أحد مراكز التسوّق المشاركة في الحملة، وسوف يتم الإعلان عن اسمي الفائزين الآخرين في 1 ديسمبر و2 يناير المقبلين، على أن تستمر المسابقة حتى 31 ديسمبر 2019.

وللفائزين في حملة «كن مليونير الشهر» حرية اختيار الطريقة التي تصرف بها جائزة المليون درهم، وذلك إما على شكل بطاقات هدايا يمكن استخدامها لدى مئات العلامات التجارية في المراكز المشاركة، أو كدفعة مقابل عقار تملك حر من «الدار العقارية»، أو كرسوم مدرسية في «أكاديميات الدار»، أو إنفاقها في فنادق جزيرة ياس ووجهاتها السياحية.

وإلى جانب الجوائز القيّمة التي تقدمها الحملة على مدى ثلاثة أشهر، توفر المراكز أيضاً تجارب تسوق استثنائية وعروضاً ترفيهية تحفل بالإثارة والتشويق، إلى جانب استضافة العديد من الفعاليات المميّزة والجوائز المجزية.