شكرا لقرائتكم خبر عن أرصاد السعودية: استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الهيئة، أن تأثير الحالة يأتى اعتباراً من يوم الثلاثاء، على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة ، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق .
كما تشمل الحالة، مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض .
فيما نبّهت الهيئة، إلى استمرار تأثير الأمطار على المناطق الآنفة الذِكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.
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