اخبار الخليج

وزير الخارجية الروسى يهنئ منظمة التعاون الإسلامى بمرور 50 عاماً على تأسيسها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يهنئ منظمة التعاون الإسلامى بمرور 50 عاماً على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، رسالة من وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، هنأ فيها المنظمة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

 

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء "واس"، أشاد الوزير الروسى بالعلاقات البناءة والمثمرة بين المنظمة وروسيا الاتحادية، مؤكداً رغبته مواصلة الشراكة الثنائية بين الجانبين، التى تصب فى خدمة الأمن والسلم الدوليين.

Advertisements

 

من جانبه، شكر الدكتور العثيمين، وزير الخارجية الروسى على تهنئته، مؤكداً حرص المنظمة على المضى فى تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون مع شركائها، ومشيداً بالعلاقة القوية التى تجمع المنظمة مع روسيا الاتحادية كعضو مراقب فى المنظمة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسى يهنئ منظمة التعاون الإسلامى بمرور 50 عاماً على تأسيسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا