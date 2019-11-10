شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يهنئ منظمة التعاون الإسلامى بمرور 50 عاماً على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، رسالة من وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، هنأ فيها المنظمة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد الوزير الروسى بالعلاقات البناءة والمثمرة بين المنظمة وروسيا الاتحادية، مؤكداً رغبته مواصلة الشراكة الثنائية بين الجانبين، التى تصب فى خدمة الأمن والسلم الدوليين.

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من جانبه، شكر الدكتور العثيمين، وزير الخارجية الروسى على تهنئته، مؤكداً حرص المنظمة على المضى فى تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون مع شركائها، ومشيداً بالعلاقة القوية التى تجمع المنظمة مع روسيا الاتحادية كعضو مراقب فى المنظمة.