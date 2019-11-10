شاهد.. الأمطار الغزيرة تغرق "دبى مول".. والفرق المتخصصة تسيطر على الموقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات تظهر تسرب مياه الأمطار إلى أسواق دبى مول فى الإمارات العربية المتحدة.

اسواق دبي يأتى ذلك فيما ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الفرق المتخصصة في شركة "إعمار" نفذت أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه لعدد محدود من المحال وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار.

مركز دبي Advertisements وتظهر مقاطع الفيديو التى انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهور تجمعات كثيرة لمياه الأمطار داخل المحال التجارية بالمركز الشهير.

دبي مول دبي مول وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، على تويتر: "قامت الفرق المتخصصة في شركة اعمار بتنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة عقب تسرب المياه لعدد محدود من المحال وبعض المرافق في دبي مول نتيجة لغزارة هطول الأمطار".

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