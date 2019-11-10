شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس شورى النهضة الإخوانية بتونس تنتهى بترشيح راشد الغنوشى لرئاسة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مناقشات مجلس شورى حركة النهضة التونسية التى بدأت أمس السبت، وتستكمل اليوم الأحد، بمدينة الحمامات بتونس، إلى ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان مع التمسك بحق تعيين رئيس الحكومة، وهو ما يعني أن تكون هذه الشخصية على الأرجح من خارج الحركة.

وقالت المصادر لموقع إذاعة "موزاييك"، إن هذا القرار اتُّخذ بأغلبية 75 صوتاً من مجموع الحضور، وأن 18 عضواً تمسكوا برئاسة الحكومة.

Advertisements

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني فى تصريحات صحفية عقب انعقاد الجلسة، إن المجلس سيبقى فى حالة انعقاد، وإن الحركة ستشرع فى عقد جلسات تفاوض جديدة من أجل تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أنها تتمسك بحقها في تعيين رئيس الحكومة.