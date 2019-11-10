شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس شورى النهضة الإخوانية بتونس تنتهى بترشيح راشد الغنوشى لرئاسة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
وقالت المصادر لموقع إذاعة "موزاييك"، إن هذا القرار اتُّخذ بأغلبية 75 صوتاً من مجموع الحضور، وأن 18 عضواً تمسكوا برئاسة الحكومة.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني فى تصريحات صحفية عقب انعقاد الجلسة، إن المجلس سيبقى فى حالة انعقاد، وإن الحركة ستشرع فى عقد جلسات تفاوض جديدة من أجل تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أنها تتمسك بحقها في تعيين رئيس الحكومة.
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