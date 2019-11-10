تركيا: تفكيك مئات الألغام والمتفجرات في مناطق "نبع السلام" بسوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تمكنت القوات التركية المشاركة في عملية نبع السلام، من إعطاب وتفكيك 331 لغما و891 قنبلة مصنوعة يدويا، خلفها حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية والذي أفاد أن تفكيك الألغام والمتفجرات، جرى في المناطق السكنية والطرق العامة والبنى التحتية.

يذكر أنه في 9 تشرين أول/أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر "وحدات حماية الشعب-حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم حسب الأناضول.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.