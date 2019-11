تعرف على كيفية إيقاف المساعدة غير المرغوبة في ويندوز 10

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

في بعض الأحيان يفتح نظام التشغيل ويندوز 10 صفحات المساعدة في المتصفح بشكل غير مرغوب. ومن المؤكد أن هذا الإجراء يعد أمراً جيداً، غير أنه يمكن للمستخدم إيقاف هذا الإجراء إذا لم يكن محتاجاً إليه.



ويمكن إيقاف هذا الإجراء عن طريق الإعدادات في نطاق “System” تحت بند “Notifications & actions”، ويلزم ضبط زرين على الوضع Off، هما:

- “Show me the Windows welcome experience after updates and occasionally when I sign in to highlight what's new and suggested”

- “Get tips, tricks, and suggestions as you use Windows”.