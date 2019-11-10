خاصية جديدة على واتساب لمساعدة الشركات الصغيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أضافت شركة "واتساب" خاصية جديدة تحت اسم "كتالوجز" إلى "واتساب بيزنس"، وهو الإصدار الخاص بالشركات من تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، هذه الخاصية تسهل على أصحاب الشركات الصغيرة التواصل مع عملائهم من خلال الهواتف الذكية.



وتتيح الخاصية الجديدة "كتالوجز" للشركات عرض منتجاتها وخدماتها للعملاء المحتملين الذين يمكنهم تصفح الصور ومشاهدة الأسعار وقراءة وصف للمنتجات من أجل مساعدتهم في اتخاذ قرار الشراء.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الخاصية الجديدة تعدّ واجهة عرض على واتساب، حيث يمكن للمستخدم تشغيلها دون الحاجة إلى وجود صفحة إنترنت على الإطلاق.

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ويمكن لصالح الشركة ببساطة الدخول إلى خيار "كتالوجز" في إعدادات واتساب ويقوم بتحميل الصور التي يريد عرضها أمام العملاء مع إضافة نصوص تتضمن تفاصيل المنتج وخصائصه وسعره وغير ذلك من المعلومات المطلوب توصيلها إلى العميل.

وأضاف موقع "تك كرانش" أن هذه الخاصية مفيدة جدا بشكل خاص بالنسبة لعملاء واتساب في الأسواق الصاعدة التي يمارس فيها المستخدمون أنشطتهم من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي أكثر من مواقع الإنترنت.

وأشار إلى أن أغلب المستخدمين في هذه المناطق دخلوا إلى عالم الإنترنت والاتصالات بعد تراجع شعبية أجهزة الكمبيوتر الشخصي التقليدية وما يرتبط بها من مواقع الإنترنت، حيث يتعاملون بصورة أكبر مع تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي.

كانت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك التي تدير أشهر شبكة تواصل اجتماعي في العالم قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي وصول عدد الشركات التي تستخدم تطبيق واتساب بيزنس في أنشطتها إلى أكثر من 5 ملايين عميل.

يذكر أن خاصية كتالوجز الجديدة تضاف إلى كثير من الخصائص والوظائف التي يوفرها تطبيق واتساب بيزنس لمستخدميه من الشركات مثل عرض صفة التعريف بالشركة والرد السريع على الرسائل وتسمية المحادثات وإرسال الرسائل آليا.