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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على كيفية قفل 'واتس آب' بواسطة بصمة الأصابع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يمكن لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد قفل تطبيق "واتس آب" بواسطة مستشعر بصمة الأصابع بشكل إضافي.
وإذا قام المستخدم بتفعيل هذه الوظيفة الجديدة، فلن يتمكن من الوصول إلى تطبيق التراسل الفوري إلا بعد إجراء عملية المصادقة بواسطة بصمة الأصابع.
وأوضحت الشركة التابعة لشبكة فيس بوك أن الرسائل الخاصة على تطبيق "واتس آب" تظل مختفية، حتى إذا تم تحرير قفل الهاتف الذكي. وفي حالة ورود مكالمة هاتفية عبر تطبيق "واتس آب"، فإنه يمكن استقبالها كالمعتاد دون أن يضطر المستخدم إلى وضع إصبعه على الماسح الضوئي لبصمة الأصابع.
ويتم إعداد وظيفة تأمين "واتس آب" عن طريق بصمة الأصابع على النحو التالي: يتعين على المستخدم في البداية فتح قائمة الإعدادات في تطبيق التراسل الفوري، وتصفح بنود قائمة (الحساب/الخصوصية/ قفل بصمة الإصبع) (Account/Privacy/Fingerprint lock)، وهنا يتم تفعيل وظيفة إلغاء القفل بواسطة بصمة الإصبع (Unlock with Fingerprint) عن طريق تحريك الزر الانزلاقي إلى الجانب الأيمن، ثم تأكيد ذلك بواسطة الضغط ببصمة الإصبع.
ويتمكن المستخدم أيضا في نطاق الإعدادات من ضبط الوقت، الذي يتم بعده قفل التطبيق تلقائيا، بعدما يتم مغادرته، سواء كان ذلك بشكل فوري أو بعد دقيقة أو بعد نصف ساعة.
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