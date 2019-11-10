- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لن تصدق.. وجبة عشاء بسيطة بمليون يوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
سدد مواطن صيني من مقاطعة تشجيانغ مبلغ مليون يوان دون أن يعلم عن وجبة عشاء بسيطة بمشاركة ثلاثة من أصدقائه في مطعم جديد افتتح في نفس المساء
وتفيد Asia One، بأن المواطن من مدينة تشوجي، يرفض الكشف عن هويته، قرر تناول وجبة العشاء مع أصدقائه في مطعم جديد تم افتتاحه مساء الأحد 20 أكتوبر الماضي. وعليه تحمل التكاليف.
وقد بلغت قيمة وجبة العشاء لأربعة أشخاص مبلغ 85 يوان وفق الفاتورة التي قدمها نادل المطعم. فقرر الرجل تسديد مبلغ 100 يوان باستخدام البطاقة الإلكترونية. ولكن عندما وضع الهاتف المحمول على الجهاز تم سحب أكثر من مليون يوان من حسابه.
اكتشف العاملون في المطعم هذا المبلغ الكبير في اليوم التالي فقط. يقول تشين روكسوان، صاحب المطعم، "عندما تحققنا من مدفوعات الزبائن فوجئنا بهذا المبلغ الكبير". لذلك أبلغنا شركة الدفع عن هذا الخطأ فورا. وأشار صاحب المطعم إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ سنوات عديدة، لذلك فإن سمعته أهم من المال، ولا يمكن أن يحتفظ بهذا المبلغ لنفسه.
وقد أكد ممثل شركة الدفع هذا الخطأ وأعاد المبلغ إلى حساب الزبون، الذي لم يلاحظ سحب هذا المبلغ الكبير من حسابه إلا بعد أن أبلغوه رسميا بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق.. وجبة عشاء بسيطة بمليون يوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.