لن تصدق.. وجبة عشاء بسيطة بمليون يوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

سدد مواطن صيني من مقاطعة تشجيانغ مبلغ مليون يوان دون أن يعلم عن وجبة عشاء بسيطة بمشاركة ثلاثة من أصدقائه في مطعم جديد افتتح في نفس المساء



وتفيد Asia One، بأن المواطن من مدينة تشوجي، يرفض الكشف عن هويته، قرر تناول وجبة العشاء مع أصدقائه في مطعم جديد تم افتتاحه مساء الأحد 20 أكتوبر الماضي. وعليه تحمل التكاليف.

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وقد بلغت قيمة وجبة العشاء لأربعة أشخاص مبلغ 85 يوان وفق الفاتورة التي قدمها نادل المطعم. فقرر الرجل تسديد مبلغ 100 يوان باستخدام البطاقة الإلكترونية. ولكن عندما وضع الهاتف المحمول على الجهاز تم سحب أكثر من مليون يوان من حسابه.

اكتشف العاملون في المطعم هذا المبلغ الكبير في اليوم التالي فقط. يقول تشين روكسوان، صاحب المطعم، "عندما تحققنا من مدفوعات الزبائن فوجئنا بهذا المبلغ الكبير". لذلك أبلغنا شركة الدفع عن هذا الخطأ فورا. وأشار صاحب المطعم إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ سنوات عديدة، لذلك فإن سمعته أهم من المال، ولا يمكن أن يحتفظ بهذا المبلغ لنفسه.

وقد أكد ممثل شركة الدفع هذا الخطأ وأعاد المبلغ إلى حساب الزبون، الذي لم يلاحظ سحب هذا المبلغ الكبير من حسابه إلا بعد أن أبلغوه رسميا بذلك.