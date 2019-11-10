ارتفاع إنتاج الدراجات الهوائية في الصين 43.5%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين أن إنتاج الدراجات الهوائية في الصين وصل إلى 3.74 مليون في أغسطس آب، بزيادة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» التي أوردت النبأ الأحد أن إنتاج الدراجات الكهربائية ارتفع بنسبة 43.5% على أساس سنوي إلى 3.26 مليون في أغسطس آب، وفقا للوزارة.

وخلال الفترة من يناير كانون ثان إلى أغسطس آب، انخفض إنتاج الدراجات الهوائية بنسبة 7.3% على أساس سنوي إلى 22.66 مليون، في حين ارتفع إنتاج الدراجات الكهربائية 17.81% على أساس سنوي إلى 18.29 مليون.

وشهدت الشركات المصنعة للدراجات في البلاد التي تجاوزت الحجم المحدد انخفاضاً في إيراداتها بنسبة 0.1% على أساس سنوي لتصل إلى 31.96 مليار يوان (حوالى 4.52 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى، مع ارتفاع أرباحها بنسبة 84.8% لتصل الى 17. 1 مليار يوان.

وخلال نفس الفترة، حققت شركات صناعة الدراجات الكهربائية عائدات إجمالية بلغت 49.04 مليار يوان بزيادة 10.2% على أساس سنوي، مع ارتفاع أرباحها بنسبة 22.4% إلى 1.98 مليار يوان، بحسب الوزارة.