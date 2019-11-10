روسيا تحتفل بمئوية مخترع الكلاشينكوف بتعليم التلاميذ جمع السلاح الشهير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت روسيا الأحد بالذكرى المئوية الأولى لولادة ميخائيل كلاشينكوف مخترع بندقية الكلاشينكوف، عبر تعليم التلاميذ طريقة جمع هذا السلاح الشهير.

وتدرب أكثر من مئة تلميذ روسي على جمع بندقية كلاشينكوف في أحد متنزهات موسكو ضمن نشاطات مقررة في عطلة نهاية الأسبوع احتفالاً بمئوية المخترع الشهير.

وشهد الأحد الذي صادف ميلاد كلاشينكوف فعاليات عديدة من بينها معارض ودروس في الوطنية، والسبت تجمع عشرات الصبيان والفتيات بعضهم بلباس عسكري في متنزه في جنوب موسكو للمشاركة في مسابقات ونشاطات من بينها مباراة "باينتبول" وجمع نماذج وهمية من الرشاش.

وقال اندري ستاريه مدير منظمة "غوارديا" للشبيبة المنظمة للنشاط لوكالة فرانس برس "ما لا يقل عن مئة شخص شاركوا في النشاطات"، وشدد على أن منظمته تقيم نشاطات كهذه بانتظام وأن تجمع السبت غير مرتبط مباشرة بالذكرى مشيراً إلى أن الأطفال الروس بحاجة إلى أن يطلعوا "على الحياة الفعلية" وكيفية جمع هذا السلاح الشهير.

توفي كلاشينكوف عام 2013 عن 94 عاماً وهو يعتبر في روسيا بطلاً قومياً ورمزاً لماضي البلاد العسكري، ويشكل رشاشه عنصراً أساسياً في التدريب العسكري في روسال وهو سلاح تستخدمه كثيراً ميلشيات وجيوش عبر العالم.

وبيع أكثر من 100 مليون رشاش كلاشينكوف في العالم وثمة 50 جيشاً يستخدمه منها الجيشان العراقي والصومالي.