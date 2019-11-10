دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تبدأ في دفع الإصدار التجريبي من تحديث EMUI 10 لعدد 5 من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

تستمر العملاق الصيني هواوي في دفع الإصدار التجريبي من تحديث واجهة EMUI 10 لإصدارات أخرى من هواتفها الذكية، حيث من المقرر أن ينطلق الإصدار التجريبي لعدد 5 من هواتف الشركة والتي تشمل nova 4e، وMaimang 8، وMaimang 7، وEnjoy 9S إلى جانب هاتف Honor 20i.

أكدت شركة هواوي سابقاً على خططها لدفع تحديث EMUI 10 لكلاً من هواتف P30 ،P30 Pro وهواتف Mate 20 في نوفمبر، إلى جانب هواتف Honor 20 و20 Pro، وقد بدأت هذه الإصدارات بالفعل في تلقي الإصدار الثابت من تحديث EMUI 10، ومن جديد تبدأ العملاق الصيني في دفع الإصدار التجريبي من EMUI 10 لإصدارات أخرى من هواتف الشركة.

ومن المقرر أن يصل الإصدار التجريبي لعدد 5 من هواتف الشركة والتي تشمل nova 4e، وMaimang 8، وMaimang 7، وEnjoy 9S إلى جانب هاتف Honor 20i.

Advertisements

أيضاً يتطلب تثبيت الإصدار التجريبي من تحديث واجهة EMUI 10 النسخ الإحتياطي لبيانات وملفات المستخدم، على أن يتم التأكد من صلاحية النسخ الإحتياطي للملفات، من جانب أخر لا تتوافق بعض الإصدارات القديمة من تطبيقات الطرف الثالث مع تحديث Android 10، لذا سيحتاج المستخدم إلى تحديث الهاتف إلى الإصدار الأخير من واجهة EMUI قبل تثبيت الإصدار التجريبي، أيضاً يتطلب تثبيت التحديث توفر سعة 6 جيجا بايت على الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تبدأ في دفع الإصدار التجريبي من تحديث EMUI 10 لعدد 5 من هواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.