رئيس جمعية مصارف لبنان: أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Ayam قدمت بواسطة قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان في مؤتمر صحفي أمس السبت إن «أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع». كما نقل عن وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش قوله إن «اعتمادات النفط والدواء والطحين (الدقيق) مؤمنة». وأدلى المسؤولان بهذه التصريحات بعد اجتماع بين الرئيس ميشال عون ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد. وأعادت المصارف فتح أبوابها في الأول من نوفمبر بعد إغلاق استمر أسبوعين وسط الاحتجاجات، إلا أن المودعين هرعوا لسحب أموالهم خلال الأيام الأخيرة.

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