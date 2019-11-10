اندلاع حريق كبير في جبل لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تخيم على البلاد موجة حر استثنائية

وأوضحت مراسلتنا أن طوافة تابعة للجيش اللبناني تعمل على إطفاء النيران ومنع تمددها إلى مساحات قريبة من المناطق المأهولة.

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مقدم من سكاي نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي كييف: الجيش والانفصاليون بدأوا سحب قواتهم بدأ الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا، سحب قواتهم من محاور أساسية، على خط الجبهة شرقي البلاد. وذلك في إطار اجراءات لبناء الثقة، تمهيداً لعقد قمة رباعية تسعى لإنهاء الحرب. سكاي نيوز عربية

طهران تقر بأن لديها قضية تتعلق بالعميل روبرت ليفينسون قالت وكالة أسوشيتد برس، إن إيران أقرت لأول مرة، بأن لديها قضية مفتوحة أمام محكمة ثورية، بشأن اختفاء العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت ليفينسون عام 2007. سكاي نيوز عربية

طهران تعلن تخصيب اليورانيوم حتى 5% في منشأة فوردو أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%. تأتي هذه التصريحات فيما كشفت إيران أنها انشطة التخضيب وصلت إلى 5% حاليا في منشأة فوردو. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO لبنان.. تظاهرات مستمرة ومطالب متصاعدة سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وشهد لبنان قبل نحو شهر سلسلة حرائق غير مسبوقة استمرت أياما، قبل أن تنجح فرق الإطفاء بمساعدة دولية في إنهائها.

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وأدت الحرائق إلى وقوع أضرار مادية في مناطق مختلفة، حيث تعرضت السيارات والأراضي الزراعية للتلف، فيما لم تعلن السلطات اللبنانية بعد عن حصيلة رسمية.

وتخيم على البلاد موجة حر استثنائية في هذا التوقيت من العام.

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