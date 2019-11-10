- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وأوضحت مراسلتنا أن طوافة تابعة للجيش اللبناني تعمل على إطفاء النيران ومنع تمددها إلى مساحات قريبة من المناطق المأهولة.
شاهد أيضًا: لبنان.. تظاهرات مستمرة ومطالب متصاعدة
مقدم من سكاي نيوز
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
كييف: الجيش والانفصاليون بدأوا سحب قواتهم
بدأ الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا، سحب قواتهم من محاور أساسية، على خط الجبهة شرقي البلاد. وذلك في إطار اجراءات لبناء الثقة، تمهيداً لعقد قمة رباعية تسعى لإنهاء الحرب.سكاي نيوز عربية
-
طهران تقر بأن لديها قضية تتعلق بالعميل روبرت ليفينسون
قالت وكالة أسوشيتد برس، إن إيران أقرت لأول مرة، بأن لديها قضية مفتوحة أمام محكمة ثورية، بشأن اختفاء العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت ليفينسون عام 2007.سكاي نيوز عربية
-
طهران تعلن تخصيب اليورانيوم حتى 5% في منشأة فوردو
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%. تأتي هذه التصريحات فيما كشفت إيران أنها انشطة التخضيب وصلت إلى 5% حاليا في منشأة فوردو.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
لبنان.. تظاهرات مستمرة ومطالب متصاعدة
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وشهد لبنان قبل نحو شهر سلسلة حرائق غير مسبوقة استمرت أياما، قبل أن تنجح فرق الإطفاء بمساعدة دولية في إنهائها.
أخبار ذات صلة
وأدت الحرائق إلى وقوع أضرار مادية في مناطق مختلفة، حيث تعرضت السيارات والأراضي الزراعية للتلف، فيما لم تعلن السلطات اللبنانية بعد عن حصيلة رسمية.
وتخيم على البلاد موجة حر استثنائية في هذا التوقيت من العام.
شاهد بالصور: كم مرة استقال سعد الحريري؟
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق كبير في جبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.