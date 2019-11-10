ناشطون يقدمون نصائح لتجنب الضحايا أثناء مواجهة الدوريات التركية

دبي - بواسطة محمد فارس © RT

نشر ناشطون أكراد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جملة من الإرشادات لـ"تحسين أداء" المشاركين في مواجهة المدرعات التركية ضمن الدوريات التركية الروسية المشتركة في شمال شرقي سوريا.

وأشار الناشطون إلى أهمية اتباع قواعد محددة لدى "رمي بالونات الطلاء والأحذية والزبالة والحجارة على المصفحات التركية"، وذلك "تجنبا لأي حادث آخر قد يحصل ويودي بحياة مدنيين أبرياء" بعد مصرع الشاب سرخبون عمر يوم الجمعة أثناء مهاجمته إحدى المدرعات التركية.

ومن تلك القواعد:

- وقوف الرماة بجهة واحدة تفاديا لإصابة الرماة من "ضربات صديقة" في الجهة المقابلة .

- الحفاظ على مسافة مترين إلى 3 أمتار على الأقل عن العربة المستهدفة.

- التركيز على استخدام البالونات المعبأة بالدهان البلاستيكي لأنه يصعب تنظيفه.

- رشق الأتراك ببالونات الطلاء أو الأحذية أو الخضار المتعفنة، وفي أسوأ الأحوال بحجارة صغيرة لا تتجاوز كف اليد.

Advertisements

- عدم مواجهة العربات العسكرية أو اعتراضها بشكل مباشر.

- الرمي على الزجاج الأمامي للعربات، أو المرايا، أو فتحات التهوية، أو المحرك، أو المنصة المتحركة والرشاش المثبت.

- كتابة لافتات باللغات التركية والروسية والإنكليزية والعربية.

وأرفق الناشطون صورة للمدرعة التركية وأهم النقاط التي يجب استهدافها.

facebook

وتعرضت العربات التركية في الدوريات الروسية التركية المشتركة، ولاسيما الدورية الأخيرة التي تم تسييرها يوم الجمعة، لاعتداءات متكررة من محتجين أكراد، في ما وصفته الإدارة الذاتية الكردية بأنه "موقف عفوي" ناجم عن "فظائع تركيا ومرتزقتها في المناطق التي تحتلها" في الشمال السوري.

المصدر: وكالات