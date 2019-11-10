اصطدم بمركبة وهرب فلقي مصرعه بحادث مروري آخر

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Ayam قدمت بواسطة

لقي خليجي (44 سنة) مصرعه يوم أمس، اثر تدهور مركبته على شارع الفاتح بالقرب من جامع الفاتح باتجاه خليج البحرين.

وقال شاهد عيان، إن خليجيا كان يقود مركبة بيضاء اللون قادما من ناحية شارع الشيخ عيسى بن سلمان، اصطدم بمركبة أخرى من طراز «تويوتا» يقودها بحريني بالقرب من مدخل الجفير على شارع الفاتح.

وأضاف شاهد العيان: «وبعد وقوع الحادث لم يتوقف الخليجي بل هرب من موقع الحادث، ولكن عند وصوله بالقرب من جامع الفاتح، فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالحاجز الحديدي الفاصل بين المسارين المعاكسين، قبل أن تستقر مركبته على قارعة الطريق، فتعرض لإصابات بليغة على مستوى الرقبة أودت بحياته في الحال». وتسبب الحادث في إرباك الحركة المرورية، عالجته الأجهزة الأمنية سريعا. هذا وقد فتحت الإدارة العامة للمرور تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

وفي سياق متصل قالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: ‏«وفاة خليجي (44 عاما) اثر اصطدام مركبته بالحاجز الحديدي على شارع الفاتح باتجاه المحرق والجهات المختصة تباشر إجراءاتها».