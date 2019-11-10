شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بمطارات دبى: تعديل مواعيد بعض الرحلات لعدم استقرار الحالة الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ودعا المصدر المسئول المسافرين، الى التحقق من الموقع الإلكترونى لمطارات دبى، أو مواقع شركات الطيران للحصول على معلومات محدثة عن رحلاتهم، مشيراً إلى أن مطارات دبى تعمل مع شركات الطيران وشركاء الخدمات الآخرين لضمان سلاسة العمليات والتقليل من أى إزعاج للمسافرين.
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