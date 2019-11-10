شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بمطارات دبى: تعديل مواعيد بعض الرحلات لعدم استقرار الحالة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكر مصدر مسئول فى مؤسسة مطارات دبى، انه نظراً للظروف الجوية غير المستقرة، تتوقع مطارات دبى، حدوث تعديلات فى بعض مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دبى الدولى، بعد ظهر هذا اليوم.

ودعا المصدر المسئول المسافرين، الى التحقق من الموقع الإلكترونى لمطارات دبى، أو مواقع شركات الطيران للحصول على معلومات محدثة عن رحلاتهم، مشيراً إلى أن مطارات دبى تعمل مع شركات الطيران وشركاء الخدمات الآخرين لضمان سلاسة العمليات والتقليل من أى إزعاج للمسافرين.