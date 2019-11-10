شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة استطلاع تركية تقصف قرية "الدردارة" بريف رأس العين شمال شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرة استطلاع تابعة للقوات التركية، اليوم الأحد، قرية الدردارة بريف رأس العين شمال محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن طائرة استطلاع تتبع قوات الاحتلال التركى اعتدت بقذيفة على قرية (الدردارة) بريف رأس العين شمال محافظة الحسكة، دون ذكر مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، أفادت (سانا) بوقوع إصابات في انفجار لغم أرضي زرعته القوات التركية في قرية (الأسدية) بريف رأس العين.
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