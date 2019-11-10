محاكم دبى التاسعة عالميا بمحور "انفاذ العقود" وفق تقرير البنك الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد طارش عيد المنصورى مدير عام محاكم دبى، أن تقرير البنك الدولى شهادة عالمية على تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة فى القطاع القضائى ومكانتها العالمية فى مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا، فالإنجازات التى حققتها وعمليات التحسينات التى أدخلتها على عملية التقاضى برمتها من حيث الأتمتة من تسجيل القضية، وحتى إصدار الحكم فيها وتنفيذه والسرعة بالفصل، وتبسيط إجراءات التقاضى واستقطاب الكفاءات القضائية، تنعكس إيجابا وبشكل كبير على موقع الإمارات فى تقرير سهولة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى.
بدوره، أوضح القاضى محمد السبوسى رئيس المحكمة التجارية فى محاكم دبى رئيس فريق التنافسية فى محور انفاذ العقود، أن نسبة الفصل خلال عام 2019 فى أوامر الأداء وإنفاذ العقود التجارية بلغت 100% لـ2700 مطالبة حتى نهاية أكتوبر 2019، بمعدل زمنى للفصل لا يجاوز 24 ساعة من لحظة التسجيل عبر تطبيق الخدمات الذكية، ويعد ذلك دليلا قويا على أن محاكم دبى ماضية فى تحقيق المزيد من النجاحات، وقال إن هذا يضع على عاتقنا مسئولية ضمان الريادة فى عالم الأعمال، لنخطو بذلك خطوات متقدمة باتجاه تجسيد مستهدفات وثيقتنا الاستراتيجية 2017 -2021 والمتمحورة حول إسعاد المتعاملين واعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية.
وأضاف رئيس المحكمة التجارية، أن محاكم دبى حطمت جميع الأرقام القياسية للتقاضى بجميع مؤشراته الإلكترونية، من حيث القيمة والسرعة وجودة الأداء .
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