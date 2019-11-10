شكرا لقرائتكم خبر عن 819 حالة زواج مقابل 315 طلاقاً يومياً فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة العدل السعودية، أن عدد عقود الزواج الصادرة يوميا فى المملكة تتراوح ما بين 345 و819 عقدا، فيما قدرت حالات الطلاق الصادرة يوميا فى جميع مناطق المملكة ما بين 195 و315 حالة وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

وأوضحت الوزارة أن عدد عقود الزواج خلال شهر أكتوبر 2019، بلغ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7 %من عقود الزواج الصادرة فى الشهر نفسه من العام الماضي. ومثلت عقود الزواج التى يكون طرفاها سعوديين نسبة 89% من إجمالى عقود الزواج فى المملكة.

وذكرت الوزارة فى تقرير، أن عدد حالات الطلاق بلغ 5192 حالة، 48% منها فى منطقتى الرياض ومكة المكرمة، كما تراوحت حالات الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.

وأوضحت الوزارة وفقًا لصحيفة عكاظ.، أن المقارنة بين حالات الطلاق وعقود الزواج لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية فى المملكة خلال هذا الشهر، لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلى، وإنما تاريخ إثباته، أو تصديقه فى المحكمة الذى ربما حدث فى فترة سابقة.