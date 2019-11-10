شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. قوات أمريكية تتحرك باتجاه بلدة "تل تمر" شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، أن قوات أمريكية تحركت على عربات ودبابات من نوع (أبرامز) لأول مرة باتجاه بلدة تل تمر شمالى سوريا.
وأشارت القناة، إلى أن القوات الأمريكية سلكت الطريق الدولى (إم 4) من قاعدة (قسرك) الأمريكية باتجاه بلدة تل تمر.
يذكر أن القوات الأمريكية كثفت انتشارها في الآونة الأخيرة في شمال شرقي سوريا، تزامنا مع إعلان واشنطن نيتها إبقاء جزء من قواتها في بعض المناطق قرب حقول النفط شرقي البلاد؛ لحمايتها من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي أو جهات أخرى.
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