شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة استطلاع تركية عند الحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) اليوم الأحد، بأن طائرة استطلاع تركية سقطت فى قرية (صور صور) التى تبعد حوالى 18 إلى 20 كيلو مترا خارج المنطقة الآمنة عند الحدود السورية - التركية، فى الريف الجنوبى للدرباسية، من دون معلومات عن أسباب سقوطها حتى اللحظة.

وذكر المرصد - في بيان اليوم - أن 5 عربات عسكرية روسية وصلت اليوم إلى منطقة "الدرباسية" شمال سوريا وانتقلت إلى قرية "شيريك"، حيث التقت مع القوات التركية، دون معرفة طبيعة اللقاء.

وأوضح أن الدورية الروسية عادت إلى قرية "ديليك" التي تبعد عن الدرباسية نحو 11 كيلومترا إلى الغرب، فيما دخلت عربتان على طريق الحسكة، باتجاه الريف الجنوبي لمدينة الدرباسية، حيث تجريان جولات هناك في المنطقة.



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