شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

و وفقا لما نشر بموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له اليوم.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله تحياته وتقديره .

Advertisements

حضر الاستقبال، الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتى، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ على الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.