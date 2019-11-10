شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع بـ"رقصة عربية" فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر ابنة الرئيس الأمريكى، إيفانكا ترامب، وهى تؤدى حركات راقصة على أنغام فلكورية فى المغرب رفقة مسئولين أمريكيين ومغاربة. Advertisements وحسب موقع سبوتنيك، وصلت إيفانكا ترامب إلى المغرب، الأربعاء الماضى، فى زيارة من أجل الترويج لبرنامج يهدف لمساعدة النساء فى الدول النامية.

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