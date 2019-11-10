تفكيك مئات الألغام والمتفجرات في مناطق "نبع السلام" بسوريا

أنقرة/ الخليج 365

تمكنت القوات التركية المشاركة في عملية نبع السلام، من إعطاب وتفكيك 331 لغما و891 قنبلة مصنوعة يدويا، خلفها تنظيم "بي كا كا/ ب ي د" في المناطق المحررة من الإرهابيين في شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأحد.

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وأوضح البيان، أن تفكيك الألغام والمتفجرات، جرى في المناطق السكنية والطرق العامة والبنى التحتية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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