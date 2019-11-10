أبرز المباريات الأوروبية ليوم #الأحد “10نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي

تقام اليوم مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية، ففي إنجلترا تتجه الأنظار نحو مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي ، بينما تُلعب في الدوري ا لإيطالي عدة مباريات أهما بارما مع روما ويوفنتوس مع ميلان، ومارسيليا مع ليون في الدوري الفرنسي.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر :