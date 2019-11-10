أبرز المباريات الأوروبية ليوم #الأحد “10نوفمبر”

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الخليج - حسن القبيسي
تقام اليوم مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية، ففي إنجلترا تتجه الأنظار نحو مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي ، بينما تُلعب في الدوري ا لإيطالي عدة مباريات أهما بارما مع روما ويوفنتوس مع ميلان، ومارسيليا مع ليون في الدوري الفرنسي.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر :
|الدوري الإنجليزي
|17:00
|مانشستر يونايتد
|×
|برايتون
|17:00
|وولفرهامبتون
|×
|أستون فيلا
|19:30
|ليفربول
|×
|مانشستر سيتي
|الدوري الإسباني
|14:00
|ريال مايوركا
|×
|فياريال
|16:00
|أتلتيك بلباو
|×
|ليفانتي
|18:00
|أتلتيكو مدريد
|×
|إسبانيول
|20:30
|خيتافي
|×
|أوساسونا
|23:00
|ريال بيتيس
|×
|إشبيلية
|الدوري الإيطالي
|14:30
|كالياري
|×
|فيورنتينا
|17:00
|لاتسيو
|×
|ليتشي
|17:00
|أودينيزي
|×
|سبال
|17:00
|سامبدوريا
|×
|أتالانتا
|20:00
|بارما
|×
|روما
|22:45
|يوفنتوس
|×
|ميلان
|الدوري الألماني
|15:30
|بروسيا مونشنغلادباخ
|×
|بريمن
|17:30
|فولفسبورغ
|×
|باير ليفركوزن
|20:00
|فرايبورغ
|×
|إينتراخت
|الدوري الفرنسي
|17:00
|رين
|×
|أميان
|19:00
|مونبيليه
|×
|تولوز
|19:00
|نانت
|×
|سانت إيتيان
|23:00
|مارسيليا
|×
|ليون
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