الكويت تسحب بعثتها من قنصليتها في #البصرة

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الخليج - د ب أ
أكد مصدر دبلوماسي كويتي سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية الكويتية ف البصرة نظرا لتطورات الأوضاع في المحافظة التي تقع جنوبي العراق.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصدر قوله إن القنصل و أعضاء القنصلية سيصلون إلى منفذ العبدلي اليوم.
ووقعت صدامات مساء أمس الجمعة بين المحتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة في استمرار لمشهد العنف المرافق للاحتجاجات العراقية في يومها السادس عشر.
وأفادت وسائل إعلام الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر أمني عراقي، بقيام متظاهرين في العراق بإغلاق معبر سفوان البري مع الكويت.
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