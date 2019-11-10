أبرز التوابل التي تحارب السرطان!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجد العلماء أن بعض الأطعمة، بما في ذلك بعض الأعشاب والتوابل، تحتوي على مواد كيميائية نباتية يمكن أن تؤثر في أجسامنا من خلال قدرتها على تحفيز الجهاز المناعي، والوقاية من السرطان.



ويُعدّد موقع everydayhealth ستة توابل صحية للجسم وتساهم في محاربة السرطان!

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل سلاحاً في الوقاية من السرطان لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات، وواقياً من السرطان. إلى ذلك، يمكن نقع بضع شرائح رقيقة من الزنجبيل في الماء الساخن من 10 إلى 15 دقيقة أو وضعه في الشاي ما يساعد في منع الغثيان والتقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

الكركم

يحتوي الكركم على توابل تعطي مسحوق الكاري لونه الأصفر. ويعدُّ من أقوى مضادات الالتهاب. وتشير أماندا بونتيمبو، اختصاصية تغذية وأورام متنقلة في مركز مونتيفيور الطبي في نيويورك، أنَّ أورام السرطان لديها شبكة من الأوعية الدموية تتغذى منها، لذا ينصح بتناول الكركم لأنه يعمل ضد هذه الأوعية الدموية ما يساهم في خنق الخلايا السرطانية وموتها.

الثوم

Advertisements

يحتوي الثوم على السيلينيوم، والسكوردنين، واليسين، واللينيز، وفيتامينات A وB وأملاح معدنية أخرى. وجنباً إلى جنب مع البصل والكراث، والبصل الأخضر، يساعد الثوم في الوقاية من السرطان، خصوصاً سرطان المعدة. فالثوم يحتوي على مركبات كبريت عضوي، وهو مادة كيميائية تعزّز المناعة.

الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على مادة بيبيرين الفعالة، وهي مركب كيميائي مضاد للأكسدة. وقد وجدت دراسة أجراها علماء في جامعة ميشيغان ونشرت في مجلة أبحاث "سرطان الثدي والعلاج"، أنَّ الفلفل جنباً إلى جنب مع الكركم يمنع نمو الخلايا الجذعية السرطانية المسببة لأورام الثدي، ولا يدمِّر الخلايا السليمة.

الأوريغانو

الأوريغانو المعروف بالبردقوش البري أو النعناع الجبلي يساهم في منع انتشار الخلايا السرطانية من خلال العمل كمطهّر طبيعي لاحتوائه على مادة Carvacrol الموجودة أيضاً في النعناع والزعتر والريحان، والبقدونس. إلى ذلك، يقلل الأوريغانو من تكوين الأمينات الحلقية غير المتجانسة (إتش سي أي إس).

الفلفل الحريف

وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أنَّ الفلفل الحريف يُخمد نمو خلايا سرطان البروستات، كذلك قد يساهم في القضاء عليه.