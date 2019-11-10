2.2 مليار دولار إيرادات مؤسسة النفط الليبية خلال أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت إيرادات المؤسسة الوطنية الليبية للنفط خلال شهر أكتوبر تشرين الأول 21% إلى 2.2 مليار دولار من 1.8 مليار في سبتمبر أيلول.

وقالت المؤسسة الأحد في بيان إن الإيرادات جاءت من «عائدات مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية إضافة الي الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز»، وشملت إيرادات أكتوبر تشرين الأول تحصيل عائدات مبيعات شحنات لشهر سبتمبر أيلول.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفي صنع الله «على الرغم من تردي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج».

وأضاف «هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبي، واستمرارنا في توفير النفط سيسهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية».