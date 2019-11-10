الاحتجاجات تؤجل معرض بغداد الدولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر عراقية الأحد بأن الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي تم تأجيلها حتى إشعار آخر، وذلك بعد انسحاب عشر دول على خلفية الاضطرابات الأمنية التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.

وقالت المصادر إن «الدورة الجديدة لمعرض بغداد، والتي كان من المقرر افتتاحها الشهر الحالي، أرجئت حتى إشعار آخر بعد انسحاب عشر دول من أصل 13، وكذلك انسحاب عدد كبير من الشركات من أصل 800 شركة كانت أعلنت مشاركتها رسمياً في الدورة الحالية».

وأوضحت المصادر أن عدداً كبيراً من البلدان والشركات المشاركة تعذر عليها نقل معداتها للمشاركة في دورة المعرض، بعد إغلاق ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة، فضلاً عن إغلاق الطرق في عدد من المحافظات.

ووصفت المصادر إرجاء دورة المعرض بأنها تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي «الذي يسعى إلى جذب شركات عالمية للدخول إلى السوق العراقية لتحريك الاقتصاد والمشاركة في إعادة البناء والإعمار».