الإمارات تسجل رقماً قياسياً برصد أصغر هلال في العالم الإسلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الإمارات رقماً قياسياً جديداً عبر رصدها أصغر هلال من حيث بعده عن الشمس في دول العالم الإسلامي.

وتمكن مركز الفلك الدولي في أبوظبي يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، من تصوير هلال شهر ربيع الأول من قمة جبل حفيت في مدينة العين في الساعة 11:55 صباحاً بتوقيت الإمارات، لتصبح الدولة بذلك صاحبة الرقم القياسي بتصوير أصغر هلال في العالم الإسلامي من حيث بعده عن الشمس، والذي بلغ 4.8 درجة فقط عن الشمس.

وبدأ فريق الرصد تحري الهلال منذ الساعة العاشرة صباحاً باستخدام كاميرا فلكية متخصصة موصولة على جهاز الحاسوب، لتنتقل الصور مباشرة إلى شاشة الحاسوب وتتم معالجتها بشكل آلي.

وكان أول ظهور للهلال في الساعة 11:55 صباحاً بتوقيت الإمارات، وكان الهلال حينها على بعد 4.8 درجة من الشمس، واستمر الرصد لعدة ساعات، وكانت الصورة الأوضح للهلال في الفترة ما بين الساعة 17:34 وحتى الساعة السادسة تقريباً، حيث غربت الشمس يومها في الساعة 17:46، وكان الهلال وقتئذ على بعد 6.2 درجة من الشمس، وكان صفاء الغلاف الجوي وقت الرصد مناسباً، حيث قام المركز بقياسه حينها وكان يساوي 0.18، وهذه القيمة تعتبر مناسبة لرصد الهلال.

وتجدر الإشارة إلى أن الرصد تم مع وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث يقوم المركز بالتعاون مع الدائرة برصد الهلال كل شهر، ويقوم بتوثيق نتائج الرصد بشكل دوري، ويتم الرصد عادة بتعاون واستضافة من قبل فندق ميركيور الواقع في قمة جبل حفيت.

ويحظى المركز بدعم رسمي من قبل الجهات المعنية في الدولة لتطوير وتحسين أجهزة الرصد المستخدمة في رصد الهلال، وشمل فريق الرصد من المركز كلاً من المهندس أسامة غنام والمهندس أنس محمود والمهندس محمد عودة.

وعند غروب الشمس كان عمر الهلال 11 ساعة و51 دقيقة، ومكثه 29 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.2 درجة، وبعده عن الأفق 4.2 درجة، وقد حاول فريق الرصد رؤية الهلال بالعين المجردة واستخدام المنظار واستخدم التلسكوب، ولكن لم يتمكن أي من الراصدين من رؤية الهلال بأي من هذه الوسائل، حيث لم يظهر الهلال إلا باستخدام تقنية التصوير الفلكي فقط.