«بلبل» يقتل 3 أشخاص في الهند وبنجلاديش وعشرات الإصابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودى إعصار بلبل الذي ضرب المناطق الساحلية بشرق الهند وجنوب بنجلاديش السبت، بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، وإلحاق الضرر بمنازل، وإجبار عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم، فيما تستعد أستراليا لمواجهة أسبوع آخر من حرائق الغابات المدمرة عقب تحذير خدمات الإغاثة من أن الأحوال الجوية تنذر بتأجيج حرائق أكبر.

وأدى إعصار بلبل لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح بسرعة تصل 120 كيلومتراً في الساعة بعدما ضرب أكبر غابات المانجروف في العالم بين بنجلادش والهند على ساحل خليج البنجال.

ولقي شخص حتفه في الهند إثر سقوط شجرة عليه في كولكاتا، عاصمة ولاية بنجال الغربية مساء السبت، بحسب ما قالته الشرطة، ولقي شخص آخر حتفه في ولاية أوديشا إثر انهيار حائط عليه، وفي بنجلاديش، أودى الإعصار بحياة سيدة عقب سقوط شجرة على منزلها.

وأجلت الدولتان مئات الآلاف من سكان المناطق الساحلية إلى أماكن آمنة قبل وصول الإعصار كإجراء احترازي، حيث أجلت بنجلاديش أكثر من 300 ألف شخص، في حين نقلت الهند نحو 125 ألف شخص معظمهم من ولاية البنجال الغربية، وتوقف العمل في مطار المنطقة في كلكاتا كإجراء احترازي.

وقالت هيئة الأرصاد الهندية إن الإعصار تحرك نحو شمال شرق البلاد، وتراجعت قوته إلى «منخفض» فوق ساحل بنجلاديش بحلول مساء السبت، حيث بلغت سرعته 60 كيلومتراً في الساعة.

وقال اماليندو دوتا المسؤول بإدارة الكوارث بالولاية هاتفياً من كلكاتا إنه تم إرسال فرق الإغاثة والإنقاذ اليوم للمناطق المتضررة لتقييم حجم الأضرار، وقال مسؤولو بنجلاديش إن الإعصار أضر بالمحاصيل في مناطق ساحلية واسعة.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في مخيمات في جنوب شرق بنجلادش تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين من لاجئي الروهينجا الفارين من ميانمار المجاورة.

واحتشد ما يقرب من مليوني شخص من 13 منطقة ساحلية في البلاد في نحو 5500 ملجأ منذ مساء السبت، ووصلت سرعة الرياح خلال عبور الإعصار إلى ما بين 100 و120 كيلومتراً في الساعة وغمرت المياه بعض المناطق الساحلية المنخفضة.

وقال إنعام الرحمن وزير الدولة لإدارة مواجهة الكوارث والإغاثة إن هناك نحو 1200 سائح، أغلبهم سياح محليون، محاصرون على جزيرة سان مارتن في منطقة كوكس بازار، وأضاف «مع انخفاض المؤشر لأربع درجات سيتم إنقاذهم جميعاً» في إشارة لنظام تحذير من العواصف.

ويأتي هذا فيما، تستعد أستراليا لمواجهة أسبوع آخر من الحرائق المدمرة، وذلك عقب أن حذرت خدمات الإغاثة من أن الأحوال الجوية قد تؤدي لتأجيج حرائق الغابات.

وسابق رجال الإطفاء الأستراليون الزمن الأحد لاحتواء حرائق الغابات بعدما حذرت السلطات من أن خطر الحرائق سيعرقل القدرة على حماية الناس، وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز إنها تتوقع خطراً محدقاً للحرائق في مناطق واسعة بالولاية الأكثر كثافة بالسكان في أستراليا بما في ذلك سيدني أكبر مدن البلاد.

وأضافت على تويتر «في ظل انتشار حرائق كثيرة، ستكون المنازل والأرواح في خطر، إذا هددتك الحرائق، ربما لا تستطيع الحصول على المساعدة».

وكان ثلاثة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم واحترق أكثر من 150 منزلاً إثر اندلاع حرائق الغابات غير المسبوقة في ولاية نيو ساوث ويلز.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه على الرغم من أن الطقس الأكثر برودة أدى لتخفيف الضغط الأحد، تتوقع السلطات تدهور الوضع الثلاثاء، حيث سوف تشهد الولاية طقساً حاراً وعاصفاً.

وقال جلاديز بيريجيكلان رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي الأحد «الأحوال الجوية تبدو صعبة»، مضيفاً «نحن نعد أنفسنا»، وتوقع قطاع الإطفاء أنه بحلول الثلاثاء المقبل سوف يواجه قطاع عريض من الولاية خطر حرائق شديدة، بما في ذلك ضواحي سيدني.

وتأتي هذه الحرائق، التي تعد شدتها غير مسبوقة، في ظل انقسامات متزايدة بشأن سياسة التغير المناخي في أستراليا.

وتجنب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال زيارته للمناطق المتضررة الأحد الإجابة على الأسئلة المتعلقة بدور التغير المناخي في هذه الحرائق، قائلاً إنه يركز على إيصال المساعدات الفورية للمتضررين.